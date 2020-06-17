القاهرة – لايف ستايل نشرت النجمة الكبيرة صفية العمرى صورة تجمعها بالراحل أحمد زكي ، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث استعرضت صفية العمري مشهد من فيلم البية البواب وكتبت معلقة :و البرستيج اجيبلك غيروا وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي: وحشتينا اوي يا فنانة، من اجمل الافلام ،اللة يرحمه من ناحية أخرى، انتهت المخرجة روجينا بسالى، من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكور أسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود. قد يهمك ايضاً: صفية العمري تستعرض جمالها في أحدث إطلالة عبر "إنستجرام" صفية العمري تكشف تاريخها الحافل بالمشاهد العنيفة مع كبار النجوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صفية العمري تستعيد الذكريات بصورة تجمعها بالراحل أحمد زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.