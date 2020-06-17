رسم يورط نوال الكويتية بتهمة الإساءة إلى هذا الدين وأحلام تتدخل

واجهت الفنانة الكويتية نوال موجة واسعة من الانتقادات بسبب رسم لإحدى الفتيات أعادت نشره على حسابها على "تويتر" وظهرت فيه مع عدد من الفنانين الذين يحيطون بها فيما تجلس وسط مائدة.

ورأى بعض المتابعين أن الرسم يشبه صورة "العشاء الأخير" للفنان الشهير ليوناردو دافنشي والتي تمثل لقاء عيسى عليه السلام مع تلامذته. وأثارت الفنانة الاهتمام بتعليقها عليها حيث غردت: "أعدت رسم لوحة العشاء الأخير، وسميتها الأغنية الأخيرة"، ما اعتبر إساءة للديانة المسيحية.

على إثر هذا سارعت إلى حذفها وإلى الاعتذار حيث كتبت على الحساب نفسه: "أنا شفت صورة وأعجبتني كونها تجمع الفنانين ولما اكتشفت إنها تحمل رمزاً دينياً على طول تراجعت لأني أكيد أحترم كل الديانات وكل الطوائف وكل البشر بألوانهم وهذا معروف عني واعتذر لكل من ساء الفهم لأني إنسانة مسالمة وأحب الناس وأحب السلام".

واللافت كان تعليق الفنانة أحلام التي اعتبرت أنه لا بد من إنهاء الجدل في هذا السياق خصوصاً بعد اعتذار الفنانة الكويتية: "ردت عليهم وطوت الصفحة والمصيبة إن كل اللي كتبوا عن هالموضوع يعرفون إنها مستحيل تقصد إساءة محشومة يا أم حنين".

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ويذكر أن الرسم جمع الفنانة الإماراتية وفنانين آخرين منهم الراحلان أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ونبيل شعيل وعبدالله الرويشد ورابح صقر.

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