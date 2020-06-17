ياسمين نيازي تكشف عن تعرضها لعملية نصب

كشفت المطربة ياسمين نيازي عن تعرضها لعملية نصب، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتبت ياسمين عبر صفحتها قائلة : "نصيحه لوجه الله أوعا لو ببلاش تتعاملو مع الناس دي.. بيبوظو الكاوتش وبيبيعو لحام بايظ وتخرج تلاقي الكاوتش نام تاني". وتابعت: "وتقولهم ازاي يعلو صوتهم ببجاحه وكانك الغلطان.. وآخرهم فرقعولي الكاوتش واشتريت واحد ع الصبح بنزينة...... حراميه وبيبوظو الكاوتش عشان يعملوا شغل". Advertisements قد يهمك ايضا: أغنية "صندوق الدنيا" تجمع عبد الباسط حمودة وياسمين نيازي والفشني ياسمين نيازي تنتهي من "كلام الحب" لطرحها في "عيد الحب"

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