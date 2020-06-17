هيفاء وهبي تكشف تفاصيل المحكمة بين محاميها ومحامي محمد وزيري

واصلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي هجومها على مدير أعمالها السابق محمد وزيري من خلال تغريدات نشرتها على حسابها على "تويتر" وكشفت فيها بعض الحقائق بشأن قضيتهما وخصوصاً دعوى إثبات الزواج.

وكتبت: "بتاريخ 2/6/2020 كانت جلسة إثبات الزواج الي رافعها م.و بمحكمة الأسرة. حضر المحامون ولم يبرز محاميه أي مستند رسمي ولا حتى شهود وقال: عقد الزواج انسرق. القاضي رد أن السرقة مش صلاحيات محكمة الأسرة وفجأة محاميه قله معايا عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفا من تحويلها للحكم وتأجلت لليوم".

وأضافت في تغريدة أخرى: "واليوم حضر المحامون وتقدم محاميه بنسخة مصورة وليست أصلية من ورقة زواج. طعن محاميّ الخاص بصحة الورقة المزورة وطلب أصل العقد فرد محاميه أن الأصل ليس معه بل مع المدعي وهو غير متواجد حالياً (وهو أصلاً واقف برا مع أخوه وشاهد الزور التالت ) وعلشان بجيب أصل العقد، طلب تأجيل الجلسة".

ويذكر أن هيفاء وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى وزيري من خلال الحساب نفسه وجاء فيها: "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لأن هيدا شغلي، تا تجي أنت بالآخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا؟".

Advertisements

وتابعت: "خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش أنا الغلطانة إني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة". ويأتي هذا على خلفية الدعاوى المرفوعة بينهما بعدما اتهمت هيفاء وزيري بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه من دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام.

قد يهمك ايضا:

هيفاء وهبي تهاجم محمد وزيري

هيفاء وهبي تُهاجم أحد الأشخاص وتصفه بـ"أكبر نصّاب في مصر دون تسميته"