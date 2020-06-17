القاهرة – لايف ستايل
وضعت الفنانة اللبنانية نانسي حداً للجدل بشأن احتمال حملها للمرة الرابعة والشائعات التي تطلق في هذا الشأن بين الحين والآخر. وجاء هذا في لقاء أجري معها عبر الهاتف ضمن حلقة من برنامج The Insider بالعربي الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي.
وأعربت عن استغرابها نشر مثل هذه الشائعات مشيرة إلى أنها اتفقت وزوجها الدكتور فادي الهاشم على الاكتفاء ببناتها الثلاثة ومطلقة على نفسها لقب "أم البنات".
وفي إطار آخر علقت النجمة على ظهور ابنتها الكبرى ميلا في فيديوهات تقوم بتسجيلها على "تيك توك" وكشفت أن بعضها قديم وأن شكل ميلا تغير حيث كبرت عن السابق.
كما ذكرت أنها تعارض ذلك وترى فيه إضاعة للكثير من الوقت مع الإشارة إلى أنها طلبت من ابنتها عدم نشر الفيديوهات.ورداً على سؤال عن الطريقة الأفضل لتربية الأولاد قالت إنه لا بد للأهل من أن يصبحوا أصدقاء لأولادهم وأن يتحدثوا إليهم بأسلوب منطقي هادئ كي لا يخسروهم على حد تعبيرها.
قد يهمك ايضا:
أغنية العمر لـ نانسي عجرم تقترب من مليونى مشاهدة
عبد الله العامر يكشف فيديو من بدايات نانسي عجرم يظهر كيف كانت منذ 19 عاماً
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تخرج عن صمتها وتتحدث عن حملها الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.