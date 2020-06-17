نانسي عجرم تخرج عن صمتها وتتحدث عن حملها الرابع

وضعت الفنانة اللبنانية نانسي حداً للجدل بشأن احتمال حملها للمرة الرابعة والشائعات التي تطلق في هذا الشأن بين الحين والآخر. وجاء هذا في لقاء أجري معها عبر الهاتف ضمن حلقة من برنامج The Insider بالعربي الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي.

وأعربت عن استغرابها نشر مثل هذه الشائعات مشيرة إلى أنها اتفقت وزوجها الدكتور فادي الهاشم على الاكتفاء ببناتها الثلاثة ومطلقة على نفسها لقب "أم البنات".

وفي إطار آخر علقت النجمة على ظهور ابنتها الكبرى ميلا في فيديوهات تقوم بتسجيلها على "تيك توك" وكشفت أن بعضها قديم وأن شكل ميلا تغير حيث كبرت عن السابق.

كما ذكرت أنها تعارض ذلك وترى فيه إضاعة للكثير من الوقت مع الإشارة إلى أنها طلبت من ابنتها عدم نشر الفيديوهات.ورداً على سؤال عن الطريقة الأفضل لتربية الأولاد قالت إنه لا بد للأهل من أن يصبحوا أصدقاء لأولادهم وأن يتحدثوا إليهم بأسلوب منطقي هادئ كي لا يخسروهم على حد تعبيرها.

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