زوجة قصي خولي تكشف أخيراً حقيقة صورها الفاضحة

شغلت مديحة الحمداني عدداً كبيراً من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقطع مصور نشرته عبر خاصية "ستوريز" على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وعلقت من خلاله على ما اعتبر صوراً فاضحة نشرت لها مؤخراً.

ومن خلال الفيديو عرضت المشاهد الحقيقية التي اقتطعت منها الصور وتبين أنه تمت فبركتها بطريقة تسيئ إليها. وأرفقته بعدد من التعليقات ومما جاء فيها: "التصويرة هذه مهبطينها وقلك ماخذينها ليا أنا وأنا...، هذه كانت في تايلاند مع أصحابي. وفي تايلاند أغلب وسائل النقل هي السكوتر. شوفتوا مالو وضع مخل. وهذه آخر مرة بس نجاوب الله يعين الناس على أمراضها".

كما كتبت: "نصيحة أنا معنديش عقدة السمعة والناس والصورة الملمعة. عايشة حياتي بسلام كامل وكل عقدكم بعدوني عليها. وحاجة أخرى مراقبة الغير ما تتعبك كان أنت الله يعين، ونزيدكم هذا فيديو خذوا منو صوتي وركبوه على... حسبي الله فيهم.. هونا أنا وأختي في تركيا".

ويشار إلى انها لفتت الأنظار قبل هذا بنشر صورة لها على الحساب نفسه وظهرت فيها وهي تقف أمام نافذة في مكان إقامتها فيما ظهر في الجانب الآخر من الزجاج عامل التنظيفات وهو يقوم بعمله. وأعربت عن إعجابها بابتسامته حيث علقت: "لم أشاهد قط في حياتي وجهاً مبتسماً غير جميل".

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