والدة حلا الترك تثير التساؤلات بما فعلته مع ابنها الأصغر

نشرت منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، على حسابها على "إنستغرام"، صورة جمعتها وابنها الأصغر عبدالله وبدت فيها وهي تحتضنه مطلقة بهذا موجة واسعة من التعليقات.

وتمنى معظم المتابعين للطفل حياة حافلة بالسعادة والنجاح. وفي المقابل سأل آخرون السابر عن موقع حلا وشقيقها الأكبر محمد في حياتها متسائلين عما إذا كان اهتمامها بعبدالله فقط يعني تبرؤها منهما.

وأثارت الاهتمام بتعليقها على الصورة حيث كتبت: "حبيبي ولدي. الله يحفظك ويخليك لي وأشوفك فوق فوق بالعلالي والله لا يحرمني منك وتكون بار الوالدين. وأشوفك معرس .تخيلوا أنا أم المعرس. الله يرضى عليك".

ويشار إلى أن الأنظار توجهت إليها مؤخراً في مناسبتين هما احتفال ابنتها بعيد ميلادها الـ18 ثم تخرجها من الثانوية. ولاحظ الجميع أنها لم توجه إليها عبارات التهنئة والمعايدة على حساباتها على مواقع التواصل. ورأى الكثيرون في هذا دليلاً على عمق الخلاف بين الإبنة والأم. وفي موازاة ذلك وجه والد حلا المنتج محمد الترك رسالة تهنئة عاطفية لها من خلال حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

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