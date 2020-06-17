القاهرة – لايف ستايل
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنان حسين أبو حجاج صاحب أضخم وجه عرفته السينما والدراما المصرية في الفترة الأخيرة، خلال عمله بمحل كاوتش بمسقط رأسه بمدينة المنيا.
وكان أبو حجاج قد كشف في مقابلة مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، أنه يمتلك سلسلة ورش تصليح إطارات السيارات بالمنيا، وحكى قصة دخوله الفن عندما ساعده الفنان هاني رمزي بحكم معرفتهما من المدينة نفسها على دخول عالم الفن، من خلال فيلم "صعيدي رايح جاي"، ليقدم بعدها سلسلة من الأدوار الصغيرة في فيلم "الناظر"، و"غبي منه فيه"، حتى أعطاه الفنان أحمد مكي الفرصة في العمل معه بسلسلة "الكبير أوي"، واشتهر من وقتها بدور "أشرف".
وواصل مسيرته الفنية من خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، و"فوازير رمضان" على القناة السابعة، كما شارك في مسلسلات "عريس دليفري" و"أزمة سكر" و"عصابة بابا وماما".
قد يهمك ايضا:
إسعاد يونس تعلن عن ضيف الحلقة الجديدة لـ صاحبة السعادة
إسعاد يونس توجه رسالة لمتابعيها بسبب خالد النبوي
كانت هذه تفاصيل خبر صاحب أضخم وجه في السينما المصرية يترك الفن للعمل في إصلاح الإطارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.