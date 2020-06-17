صاحب أضخم وجه في السينما المصرية يترك الفن للعمل في إصلاح الإطارات

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنان حسين أبو حجاج صاحب أضخم وجه عرفته السينما والدراما المصرية في الفترة الأخيرة، خلال عمله بمحل كاوتش بمسقط رأسه بمدينة المنيا.

وكان أبو حجاج قد كشف في مقابلة مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، أنه يمتلك سلسلة ورش تصليح إطارات السيارات بالمنيا، وحكى قصة دخوله الفن عندما ساعده الفنان هاني رمزي بحكم معرفتهما من المدينة نفسها على دخول عالم الفن، من خلال فيلم "صعيدي رايح جاي"، ليقدم بعدها سلسلة من الأدوار الصغيرة في فيلم "الناظر"، و"غبي منه فيه"، حتى أعطاه الفنان أحمد مكي الفرصة في العمل معه بسلسلة "الكبير أوي"، واشتهر من وقتها بدور "أشرف".

وواصل مسيرته الفنية من خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، و"فوازير رمضان" على القناة السابعة، كما شارك في مسلسلات "عريس دليفري" و"أزمة سكر" و"عصابة بابا وماما".

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