تعليق غريب من نانسي عجرم على طلاق أصالة

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على طلاق الفنانة السورية أصالة للمرة الأولى. وجاء هذا خلال لقاء هاتفي اجري معها ضمن حلقة من برنامج The Insider بالعربي الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي.

وقالت إنها تقف إلى جانب المرأة عموماً معربة عن مساندتها لزميلتها ومشيرة إلى أنها تواسيها بعد انفصالها عن زوجها.

وأضافت أن الفنان يحرص على الضحك والابتسام أمام جمهوره وإن كان يخفي خلف ابتسامته الدموع، مشيرة إلى أنه ليس على الجمهور تحمل أحزان الفنانين.

كما تمنت للفنانة السورية الخير في حياتها مشيرة إلى أن ما حدث معها قد يكون ايجابياً وقالت: "يمكن لي صار لخيرها وخير أولادها".

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وخلال اللقاء نفسه وضعت الفنانة حداً لما يتم تداوله بين الحين والآخر من أخبار عن حملها الرابع وكشفت أنها اتفقت وزوجها الطبيب فادي الهاشم على التوقف عن الإنجاب لافتة إلى أنها أم البنات. كما علقت على ظهور ابنتها الكبرى ميلا على تطبيق "تيك توك" معربة عن رضفها هذا لأنه يشكل إضاعة للوقت.

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