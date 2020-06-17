محمد وزيري يتبرأ من محاميه بعد كشف هيفاء وهبي كذب ادعائه

بعد أن كشفت الفنانة هيفاء وهبي تفاصيل ما دار في أولى جلسات ادعاء مدير أعمالها السابق بزواجه منها عرفياً وعدم وجود مستند يوثق ذلك الادعاء، نفى محمد وزيري وجود أي صلة للمحامي أشرف عبد العزيز بقضية الأحوال الشخصية التي بينه وبين هيفاء والتي تنظر حالياً في القضاء المصري حول حقيقة زواجهما وطبيعة العلاقة التي تربطهما.

ونشر وزيري على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه على "إنستغرام" صورة تجمعه بعبد العزيز وكتب عليها: "الأستاذ أشرف عبد العزيز يتولى الدفاع عني في القضايا الجنائية إن وجدت.. أما قضايا الأحوال الشخصية المقامة مني فيتولاها محامي آخر".

وكانت هيفاء علقت على الأمر بحسابها على "تويتر" قائلة: "اليوم حضر المحاميين وتقدم محاميه بنسخة مصورة وليست أصلية من ورقة زواج .. وطعن محامي الخاص بصحة الورقة المزورة وطلب العقد.. فرد محاميه بأن الأصل ليست معه بل مع المدعي وهو ليس متواجد".

على جانب آخر حذرت هيفاء وهبي إحدى الشركات العقارية بمصر من التعامل مع مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبدالرحمن الشهير بمحمد الوزيري، فيما يخص الوحدات السكنية، والفيللات التي تمتلكها شقيقتها بمدينة الشيخ زايد.

وكتبت على "تويتر" تحت عنوان "تنبيه إلى من يهمه الأمر": "السادة إدارة شركة سوديك الشيخ زايد الجيزة، بشأن التعامل مع الوحدات العقارية رقم A171 والمملوكة لشقيقتي بموجب مستندات رسمية بحوزتها، لذلك نطالب بضرورة عدم التعامل مع المدعو محمد حمزة الملقب بمحمد وزيرى، بشأن الوحدة لسوديك أو للغير، وأى تصرف يعتبر باطل بطلانا مطلقا".

وأضافت فوجئنا عند دخول الشخص المسؤول عن البيت في غيابنا، بمنعه من دخول الكومباوند، وتبين لنا أن محمد حمزة عبد الرحمن، قد أصدر التعليمات لكافة العاملين بشركة سوديك وعلى بوابة ALLEGRIA بمنع دخولى أنا أو أختى أو أي شخص من قبلنا، وهو بدورهم سمحوا لناس غرباء من خارج الكومباوند بالدخول".

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وتابعت: "ولأننا خارج جمهورية مصر العربية نظراً لتعليق الطيران بسبب بروتوكول كورونا، اتصلنا بالمعنيين في الكومباوند ولم يبدوا أي تعاون فاتصلنا بأحد محامى سوديك الذى أبدى استغرابه في البداية من تصرف المذكور خاصة بوجود المستندات التي أرسلت إليهم عن طريق الإيميل والتي تثبت أحقية شقيقتى بالوحدة العقارية، ووعدنا بالرجوع إلينا ولكنه أيضا لم يبد أي تعاون لاحقا، أما اليوم فقد ورد لعملنا، ان المذكور وشقيقه بالإضافة إلى أخرين يتواجدون داخل المنزل لغرض غامض ودون وجه حق".

وأضافت: "لذلك سأنبه أيضا من التعامل على كافة الوحدات العقارية التي أوكلته بشرائها من سوديك في joulz inrtia وادعى هو بعد ذلك أنها ملكه واشتراها من ماله الخاص حيث إن هناك نزاع قانونى بينى وبينه على كافة الأموال التي قام بالاستيلاء عليها ونطالب من شركة سوديك وشركة inertia للتنمية العقارية joulz الوقوف على حياد لحين البث في النزاع القضائى موضوع الوحدات.

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