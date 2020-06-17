الجمهور يتساءل بعد إصابة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي بكورونا

بعدما أعلن الدكتور محمد خالد مدير العناية المركزة بمستشفيات العزل في محافطة الإسماعيلية، والطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي، بإصابته بفيروس كورونا، تساءل عدد كبير من الجمهور حول إن كان قد انتقلت له العدوى من الفنانة الكبيرة أم من غيرها.

وكان الدكتور محمد خالد كشف في تصريحات صحافية أنه أصيب بفيروس كورونا خلال عمله في مستشفى الإسماعيلية العام، بعد تحويله لعزل صحي منذ عدة أيام، والآن تم عزله في مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية. وأضاف الدكتور محمد خالد، أن نتيجة مسحته ظهرت يوم الجمعة بإيجابية تشخصيه.

من ناحية آخرى أجرت الفنانة رجاء الجداوي مسحة ثالثة للكشف عن استمرار فيروس كورونا المستجد أم تم علاجها منه.

وأكد مصدر طبي بمستشفى العزل في الإسماعيلية، إيجابية المسحة الثالثة لرجاء واستمرار إصابتها بكورونا، وأنها ستبقى في العناية المركزة بالمستشفى لتلقي العلاج ووضعها على جهاز تنفس اصطناعي لاستكمال بروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

حفيدة رجاء الجداوي حزينة وتوجه لها رسالة مؤثرة

إيجابية المسحة الثانية لـ رجاء الجداوي بـ فيروس كورونا