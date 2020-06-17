شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان وحنان سليمان ينضمان لأبطال حكاية "أمل حياتى" مع حنان مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت كل من الفنانة سلوى عثمان وحنان سليمان للمشاركة فى حكاية "أمل حياتى" بطولة الفنانة حنان مطاوع، المقرر تصويره الفترة المقبلة، من تأليف أمين جمال ، وإخراج أحمد حسن، وتبرم الشركة المنتجة حالياً باقى التعاقدات بعدما، وقعت مع حنان مطاوع وبيومى فؤاد.

وشاركت سلوى عثمان فى مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من روجنيا، أحمد زاهر، ريم سامى، أحمد فهيم، محمد جمعة، ومحمد علاء، وأخرون، تأليف وإخراج محمد سامى .

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مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة" ويعرض على شاشة dmc.