شكرا لقرائتكم خبر عن قعدة البيت مملة .. جون سينا ينجح في بناء مملكة Harry Potter والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو ان النجم العالمي جون سينا، يمكث في منزله لفترات طويلة لتنفيذ العزل الصحي المنزلي بحذافيره، تخوفاً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو ما وفر له الوقت الكافي لبناء مملكة Harry Potter الشهيرة.

وحرص النجم العالمي ومصارع الـ WEE على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصورة من المملكة التي تم تشيدها بقطع صغيرة لبنائها، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

Advertisements

في سبتمبر الماضي، وصلت إيرادات فيلم الكوميديا والعائلة Playing with Fire، لجون سينا إلى 53 مليون و 391 ألف دولار، وذلك منذ طرحه يوم 8 نوفمبر الماضى، بـ دور العرض المختلفة حول العالم، وبذلك يكون قد تخطى الفيلم تكلفة ميزانيته، حيث تكلف العمل 29 مليون دولار، وانقسمت الإيرادات بين 43 مليون و 733 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 9 مليون و 657 ألف دولار حول العالم.

فيلم Playing with Fire يدور حول لقاء بين طاقم من رجال الإطفاء بعد مباراتهم، وذلك عندما يحاولون إنقاذ ثلاثة أطفال أشقياء، والذين لا يريدون الانصياع لأوامرهم.

فيلم Playing with Fireمن إنتاج شركة Paramount Pictures، ومن بطولة جون سينا، كيجان مايكل كي، جون ليجويزامو، بريانا هيلدبراند، كريستيان كونفيري، فينلي روز سلاتر، جودي جرير، دينيس هيسبرت، تومي يوروب، كريس ويب، براد كيلي، جيسيكا جارسي.