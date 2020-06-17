شكرا لقرائتكم خبر عن من وراء كواليس مسلسل "فرصة تانية" أحمد شامي يوثق أخر يوم تصوير.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد شامي، على مشاركة متابعيه، مقطع فيديو وثق من خلاله اخر يوم تصوير مسلسل "فرصة تانية" الذي شارك في بطولته مع النجمة ياسمين صبري والفنان احمد مجدي.

ونشر شامي، مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وظهر من خلاله عدد كبير من طاقم العمل على رأسهم النجمة ياسمين صبري، وكتب "اخر يوم تصوير، مسلسل فرصة تانية، كان نفسي كل الناس كانت تكون موجودة، وحشتوني جداً".

وشارك أحمد شامي مؤخرا في مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2020، والمسلسل معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

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ويشهد المسلسل علي العديد من العلاقات ما بين ملك وزياد حيث يمر الثنائي بالعديد من المنحنيات فى علاقتهما معاً من الانفصال واتهامات بالخيانة إلي الزواج فى النهاية، وذلك بعدما أفسدت "ريهام" ايتن عامر حياتهما فى أكثر من مناسبة حتي قتلت نفسها واتهمت زياد بذلك، الأمر الذى كاد أن يستبب فى إعدامه لولا شهادة أحد الجيران ممن رأوا الواقعة ليبرأه فى النهاية.