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شكرا لقرائتكم خبر عن يتجاهل الكورونا .. جاستين بيبر يلعب الجولف مع أصدقاءه في لوس أنجلوس .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعي النجم العالمي جاستين بيبر للاستفادة من ووقته علي أكمل وجه ، فمن الواضح انه يحرص علي ممارسة عدد من الأنشطة بعيدا عن الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " و ذلك بهدف الحفاظ علي لياقته البدنية بطرق عديدة و مختلفة .
ظهر نجم البوب البالغ من العمر ) 26 عاما ( وهو يمارس رياضته المفضلة و هي " الجولف "، و ذلك مع عدد قليل من الأصدقاء في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، ظهر جاستين بيبر مرتديا ملابس واسعه ومناسبة للعبة الجولف مكونة من " شورت " بأحدي درجات اللون البيج و "كاب بنفس اللون ، إضافة الي " قميص " باللون الأزرق .
جاستين بيبر
يذكر أن جاستين بيبر ظهر مؤخرا و تحديدا فترة الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا و هو يشارك زوجته النجمة و السوبر موديل الشهيرة هايلي بالدوين العديد من الأهتمامات سواء بركوبهم الدراجات معا أو للعب كرة السلة و هي الصور التي تداولتها الكثير من المواقع الفنية الشهيرة مثل " ديلي ميل " و " جاست جيرد " .
جاستين بيبر (2)
جاستين بيبر (3)
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