شكرا لقرائتكم خبر عن كاردي بي تتحدى المشككين بصورها بفيديو مثير بعد إعلانهم استخدامها الفوتوشوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية كاردي بي أن تتحدي الحاقدين الذي أكدوا أن الصور المثيرة التي نشرتها مؤخرا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " تم تعديلها كليا ببرنامج تعديل الصور الشهير " فوتوشوب ".

نشرت نجمة فيلم " Hustlers " البالغة من العمر 27 عامًا ومغنية "Bodak Yellow" مقطع فيديو قصير علي صفحتها بموقع " إنستجرام " و التي تضم اكثر من 68.3 مليون شخص ، ظهر به كاردي بي مرتديه " مايوة " لتظهر لمرتادي صفحتها أن صورها التي تم نشرها من قبل لم يتم تعديلها ، و الفيديو تخطت نسبه مشاهدته الـ 14.6 مليون مشاهدة خلال 8 ساعات فقط من نشره.





Advertisements

وأكدت قائله : " كان يجب علي أن اقدم لكم هذا الفيديو .. بالأمس نشرت صورة ساخنة للغاية ، وادعى الكارهون أنني استخدمت برنامج " فوتوشوب " لكي تظهر صوري بشكل مثالي ، لذلك الآن يجب أن أريكم جسدي ، اعلم جيدا أنني اكتسبت بعض الوزن الزائد " .





يذكر أن كاردي بي دعمت مؤخرا الاحتجاجات العنيفة ردا على وفاة جورج فلويد ذو الأصول الافريقية " غير المسلح " والذي قتل علي يد أحد ضباط الشرطة في ولاية مينيسوتا هذا الأسبوع ، و ظهر فلويد في لقطات الفيديو المرعبة وهو يقول إنه لا يستطيع التنفس، وقامت كاردي بتشجيع الناس على التصويت في الانتخابات المحلية من أجل التغيير، وهو ما نشره موقع " دايلي ميل " الشهير ، فقالت كاردي بي البالغة من العمر ( 27 عاما ) في مقطع فيديو قصير أنه بينما هي تشعر بخوف شديد بسبب الاحتجاجات العنيفة وتأمل ألا يصاب أحد ، لكنها سعيدة لأن أصوات الناس ستسمع أخيرا ، وبالرغم من معارضة الكثيرين لهذه الاحتجاجات المنتشرة حاليا بالولايات المتحدة الامريكية إلا ان كاردي شخصيا ليست ضد ذلك علي الاطلاق ، كما دعت الجميع إلى ضرورة التصويت في الانتخابات المحلية والوطنية للتأكد من اتخاذ إجراءات ضد وحشية الشرطة .



