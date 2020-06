شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الحجر المنزلى..شاهد الفرق بين إطلالة سلمي حايك بالشعر الأبيض وبعد صبغه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تخجل النجمة العالمية سلمي حايك في الكشف عن شعرها الأبيض بسبب تجاهلها إجراء أي خطوات خاصة بعالم التجميل خلال فترة الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " الذي هدد العالم .



سلمى حايك

نشرت سلمي حايك علي صفحتها الشخصية علي موقع التوصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و التي تضم أكثر من 15 مليون شخص صورتين الاولي بعد ظهور الشعر الأبيض في مقدمة الرأس و بدون استخدام الماكياج و هو ما أظهرها و كأنها متعبة و مرهقة ، أما الصورة الثانية فكانت بعد أن قامت سلمي حايك ذات الـ ( 53 عاما ) بصبغ شعرها ووضعت القليل من الماكياج لكي تظهر أكثر جمالا و تألقا ، و علقت علي الصورة فكتبت : " لقد اضطررت لإعادة صبغ جذور شعري تحسبا لبدء التصوير من جديد " .

يذكر أن سلمي حايك قدمت عدد هائل من الاعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : " Ask the Dust " و " Americano " و " La chispa de la vida " و " Septembers of Shiraz " و " Beatriz at Dinner " ، و غيرهم .