بسبب الحجر المنزلى..شاهد الفرق بين إطلالة سلمي حايك بالشعر الأبيض وبعد صبغه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تخجل النجمة العالمية سلمي حايك في الكشف عن شعرها الأبيض بسبب تجاهلها إجراء أي خطوات خاصة بعالم التجميل خلال فترة الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " الذي هدد العالم .
سلمى حايك
نشرت سلمي حايك علي صفحتها الشخصية علي موقع التوصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و التي تضم أكثر من 15 مليون شخص صورتين الاولي بعد ظهور الشعر الأبيض في مقدمة الرأس و بدون استخدام الماكياج و هو ما أظهرها و كأنها متعبة و مرهقة ، أما الصورة الثانية فكانت بعد أن قامت سلمي حايك ذات الـ ( 53 عاما ) بصبغ شعرها ووضعت القليل من الماكياج لكي تظهر أكثر جمالا و تألقا ، و علقت علي الصورة فكتبت : " لقد اضطررت لإعادة صبغ جذور شعري تحسبا لبدء التصوير من جديد " .
يذكر أن سلمي حايك قدمت عدد هائل من الاعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : " Ask the Dust " و " Americano " و " La chispa de la vida " و " Septembers of Shiraz " و " Beatriz at Dinner " ، و غيرهم .
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