شكرا لقرائتكم خبر عن التصوير فى زمن الكورونا .. ريهام حجاج تسترجع كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة ريهام حجاج ذكريات تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض فى سباق دراما رمضان المنقضى، مسترجعة ظروف التصوير وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا.

وشاركت ريهام، جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، صورة أثناء تصوير المسلسل و الجميع خلف الكاميرات يرتدون الكمامات وكتبت قائلة:" التصوير فى زمن الكورونا".





وفى سياق آخر صرحت الفنانة ريهام حجاج، لـ"اليوم السابع"، أنها ملت وكلت من كثرة الشائعات التى يتم إطلاقها حولها، دون سببواضح، مشيرة إلى أنها منذ إنتهائها من تصوير مسلسلها الرمضانى "لما كنا صغيرين"، لم تلتق أحدا وتتواجد فى منزلها التزامابالإجراءات الوقائية التى أكدت وزارة الصحة على إتباعها حفاظا على الجميع.

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و نشرت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور إنستجرام منشور قالت من خلاله :"أرجو عدم نشر الإشاعاتوالأكاذيب، أنا لم أقم أى حفلات لا أنا ولا زوجى رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم يدخل منزلنا أحد، وأنا وأسرتى بصحة جيدة الحمد لله".

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج خاضت سباق دراما رمضان الماضى بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وشاركها البطولة النجمين الكبيرين خالداالنبوى ومحمود حميدة ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود حجازى وهانى عادل وآخرين، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج أحمد عبد العاطى،وإخراج محمد على.