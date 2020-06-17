شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج جراند أوتيل مرشح لمسلسل محمد رمضان الجديد عن الإمبراطور أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح القائمون على مسلسل النجم محمد رمضان الجديد، والذى تدور أحداثه حول الإمبراطور أحمد زكى، المخرج محمد شاكر خضير، لمهمة إخراج العمل، الذى يكتبه المؤلف بشير الديك، ومقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث تجمعه صداقة قوية مع النجم الكبير الراحل أحمد زكى، وذلك حسبما أكد الكاتب بشير الديك لـ"الخليج 365" .

وجاء ترشيح محمد شاكر خضير، خاصة أنه من المخرجين النخبويين، الذين يقدمون أعمالا درامية ذات مضمون فنى وعمق فى التفاصيل الدرامية ، وعلى سبيل المثال مسلسله الأخير "جراند أوتيل" الذى قدمه ونال النجاح المطلوب .

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وكان النجم محمد رمضان قد أعلن منذ أيام عن اعتزامه تقديم السيرة الذاتية للنجم الراحل أحمد زكى فى مسلسل درامى، يعرض فى رمضان 2021، حيث حاول رمضان أن يستشعر أراء الجمهور، فلمس الأراء الإيجابية من الجمهور تجاه تقديم تلك المسلسل، نظرا لبراعة رمضان فى تقديم الشخصية، وقرابة اللون والشكل بين رمضان والنجم الكبير أحمد زكى.

محمد شاكر خضير، قدم العديد من المسلسلات الدرامية الناجحة ، ومنها على سبيل المثال، وكل اسبوع يوم جمعة مع أسر ياسين ومنه شلبى، لا تطفئ الشمس، ونمرة اتنين لمنى زكى، ومسلسل طريقى لشيرين عبد الوهاب، وخطوات الشيطان لمعز مسعود.