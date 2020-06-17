محمد رمضان عن بشير الديك: "أقرب أصدقاء أحمد زكي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلن الفنان محمد رمضان، أمس الثلاثاء، عن تولي الكاتب الكبير بشير الديك، كتابة مسلسل "الإمبراطور" عن سيرة حياة النجم الراحل أحمد زكي.
ونشر "رمضان" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورتين تجمعه بالكاتب الكبير، وعلق: "الحمد لله، تم التعاقد أمس مع السيناريست الكبير أستاذ بشير الديك، لتأليف مسلسل أحمد زكي، إنتاج سينرجي".
وتابع: "ملحوظة، هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي، ضد الحكومة، موعد على العشاء، طائر على الطريق، النمر الأسود".
يذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد أعلن منذ أيام، عن تجسيد شخصية النجم الكبير أحمد زكي، في مسلسل يحمل اسم "الإمبراطور"، من تأليف الكاتب الكبير وحيد حامد، وبعد اعتذار الأخير تعاقدت الشركة المنتجة مع السيناريست الكبير بشير الديك، لكتابة العمل.
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