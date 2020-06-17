نانسي عجرم غاضبة: ما بقبل الإساءة في حق هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن استيائها من التعليقات السلبية التي يتلقاها بعض الأشخاص الذين يعملون معها.

وغردت "نانسي"، حول الأمر عبر حسابها بـ"تويتر": "صباح الخير لكل الفانز محبتكن بقلبي كبيرة ووجودكن حدي دايما بفرحني، عم شوف تعليقات سلبية من البعض بحق أشخاص من فريق عملي وهيدا عم يزعلني".

وأضافت: "لو سمحتوا أي إساءة لأي شخص من فريق عملي رح اعتبرها إساءة إلي شخصيا، هول الأشخاص هني أصدقائي، أنا اخترتن وبحبن وما بقبل أي إساءة بحقن".

Advertisements

وأحييت نانسي عجرم أحيت حفلا "أون لاين" مايو الماضي، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وانتهت نانسي من تسجيل أغاني ألبومها الجديد ولم يتبقى سوى أغنيتين فقط على أن تنتهي منهم قريبًا.