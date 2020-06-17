"فتاة ليل".. نيللي كريم تكشف عن دورها الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
كشفت الفنانة نيللي كريم، عبر خاصية "الاستوري" الخاصة بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، عن دورها المقبل.
وأشارت إلى أنها ستقدم دور فتاة ليل، دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى، وهل سيكون العمل مسلسل أم فيلم سينمائي.
وكانت نيللي كريم قد نشرت منذ أيام، صورة جمعتها بالروائي أحمد مراد، كشفت من خلالها عن تعاونهما معا خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن نيللي كريم شاركت في سباق دراما رمضان 2020، بالمسلسل الكوميدي "بـ 100 وش" وشاركها البطولة آسر ياسين، مصطفى درويش، دنيا ماهر، علا رشدي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.
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