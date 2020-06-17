أول تعليق من الفنان ياسر العظمة على شائعة وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تجاهل الفنان الكبير ياسر العظمة، الأخبار المتداولة في عدد من المواقع، عن وفاته أمس الثلاثاء بأزمة قلبية.
ونشر "العظمة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من أحد أعماله، وعلق عليها: "صورة من الثمانينات تضم باقة جميلة من الفنانين السوريين أثناء تصوير إحدى حلقات مرايا 84".
كما قام "العظمة" بنشر نفس الصورة على خاصية "الاستوري" بحسابه بإنستجرام.
وكانت شائعات قد انطلقت حول وفاة الفنان ياسر العظمة، أمس الثلاثاء، عن وفاته إثر تعرضه لأزمة قلبية بالعاصمة السورية دمشق، كما انتشرت شائعة منذ عدة أشهر تفيد وفاته في حادث سيارة.
الفنان ياسر العظمة من مواليد 1942، ويعتبر من أهم نجوم الدراما السورية، له عدد من الأعمال الهامة أبرزها "مرايا"، "عشنا وشفنا"، "حكايا المرايا"، "الرجل الأخير"، وغيرها من الأعمال.
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