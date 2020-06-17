محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من كواليس مسلسلها "لما كنا صغيرين". وظهر صناع العمل يرتدون كمامات، وعلقت: "التصوير في زمن الكورونا". وشاركت ريهام حجاج في دراما رمضان 2020، بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وهو من بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "التصوير في زمن الكورونا".. ريهام حجاج في كواليس "لما كنا صغيرين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.