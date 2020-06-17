محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان محيي إسماعيل عبر تطبيق TikTok.
وظهر "إسماعيل"، في فيديو طريف مع أحد الأطفال، ودار بينهما حوار ساخر حول "أستك الكمامة".
وكان آخر ظهور للفنان محيي إسماعيل، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، وأعلنت الجماهير رفضها للحلقة بسبب المقلب الذي وقع فيه الفنان الكبير، نظرا لقيمته ولكبر سنه.
@mohiyismail ♬ الصوت الأصلي - mohiyismail
كانت هذه تفاصيل خبر حوار ساخر "أستك الكمامة اتقطع".. أول فيديوهات محيي إسماعيل على "تيك توك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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