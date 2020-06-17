حوار ساخر "أستك الكمامة اتقطع".. أول فيديوهات محيي إسماعيل على "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان محيي إسماعيل عبر تطبيق TikTok.

وظهر "إسماعيل"، في فيديو طريف مع أحد الأطفال، ودار بينهما حوار ساخر حول "أستك الكمامة".

وكان آخر ظهور للفنان محيي إسماعيل، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، وأعلنت الجماهير رفضها للحلقة بسبب المقلب الذي وقع فيه الفنان الكبير، نظرا لقيمته ولكبر سنه.