سمر مرسي للوفد: السوشيال ميديا ليست مقياسًا لنجاح أو فشل أي عمل

أعلنت الفنانة الشابة سمر مرسي، التي خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه" الذي شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا أثناء عرضه.

كشفت مرسي في تصريح خاص لبوابة الوفد عن رأيها في السوشيال ميديا، وإذا كانت أداة لقياس ردود أفعال

الجمهور ومدى رضاه عن أي عمل فني.

علقت سمر أن منصات التواصل الاجتماعي ليست مقياسًا لنجاح أو فشل أي عمل، وأنها لا تتابع السوشيال ميديا، وذلك لأسباب عدة من بينهم وجود

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لجان إلكترونية كثيرة على تلك المنصات، فضلًا عن وجود إعلانات ممولة.

وأضافت قائلة، إن المقياس الحقيقي هو ردود أفعال الجمهور في الشارع فهو طريقتها لقياس مدى نجاح أدوارها.

يذكر أن سمر مرسي شاركت في مسلسل ونحب تاني ليه، المسلسل من بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي وغيرهم من نجوم الفن المصري.