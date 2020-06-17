بعد الإعلان عن فيلمهما.. ترحيب جماهيري وفني للثنائي محمد هنيدي ومنة شلبي

بمجرد الإعلان عن العمل الفني بين الفنانة منة شلبي والفنان محمد هنيدي، لاقى ترحيب جماهيري كبير، وذلك حسب ماكشفت شلبي مساء أمس عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أعلنت منة عبر "إنستجرام" بنشر صوة مع هنيدي وعلقت عليها قائلة:"بسم الله توكلنا على الله"، وتوالت التهنئة والمباركات من خلال

التعليقات من جمهورها ومن زملائها الفنانين أبرزهم"صابرين، حلا شيحا، نيللي كريم، ريهام عبد الغفور، كندة علوش".

Advertisements

ومن الناحية الجماهيرية، رحب متابعيهما بفكرة اجتماعهما في عمل فني لتمتعهما بحس فني فكاهي مميز، وخاصة اجتماعهما للمرة الأولى في عمل فني.

يأتي التعاون بينهما من خلال فيلم "النمس والإنس" مع المخرج شريف عرفة التي تتعاون معه للمرة الأولى في مسيرتها السينمائية، وظهرت منة مؤخراً في دور العرض السينمائي من خلال فيلم "خيال مآتة" مع الفنان أحمد حلمي، وغابت درامياً في رمضان الماضي، لكنها نجحت وبقوة في دورها مع آسر ياسين في الملسلس الشهير "في كل أسبوع يوم جمعة"الذي عرض من خلال إحدى المنصات الشهيرة ولاقى استحسان جماهيري كبير.