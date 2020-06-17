فيديو.. رامز أمير أثناء تمرينات رياضة التايكوندو



حرص الفنان رامز أمير على مشاركة جمهوره مقطع فيديو أثناء أدائه لتمرين رياضة التايكوندو، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". الشهير "فيسبوك". وكتب "أمير" عبر صفحته قائلا :"الجمهور بيشوف الاكشن اللى بعمله بس ميعرفش التمن اللى بيتدفع كل يوم عشان جسمى يستحمل الجنان اللى بعمله". كل يوم عشان جسمى يستحمل الجنان اللى بعمله". وتابع : "عملتكم فيديو من تمرينة التايكوندو النهاردة عشان تعرفوا اللى بيحصل بجد فى كل تمرينة، المجموعة مبتخلصش لما بتعب، بتخلص لما بقع". شاهد

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