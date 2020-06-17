غدًا.. الناقد أندرو محسن يحاور المخرج أمجد أبو العلاء عبر الأنستجرام

يلتقي الناقد أندرو محسن بالمخرج السوداني أمجد أبو العلاء، غدًا الخميس الموافق 18 يونيو في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، ويعد هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يقدمها مركز السينما العربية والتي تتم عبر الأنستجرام.
ولقاءات مركز السينما العربية هى سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صناع السينما الدوليين.
يذكر أن المخرج أمجد أبو العلاء قدم فيلمستموت في العشرين، والذي فاز بـجائزة أسد المستقبل في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بالإضافة إلى مؤسسة أدفنتاج باعتباره الفيلم الأفريقي الأكثر تأثيراً في المهرجان.
كما حصل على جائزة النجمة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل بعد العرض العالمي الأول له في العالم العربي عبر مهرجان الجونة السينمائي.
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