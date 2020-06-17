عمل فني جديد يجمع بين نيللي كريم والكاتب أحمد مراد

أعلنت الفنانة نيللي كريم عن عملها الفني الجديد مع الكاتب الشهير أحمد مراد، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نيللي صورة تجمعها بـ مراد عبر خاصية "ستوري"

وعلقت عليها قائلة: "قريبا مشروعنا الجديد".

يذكر أن نيللي قد اجتمعت فنياً مع مراد من خلال فيلم الفيل الأزرق بجزئية مع الفنان كريم عبد العزيز،

وحققا نجاحاً ضخماً مادياً وفنياً، بالإضافة إلى مشاركتها درامياً في رمضان الماضي من خلال مسلسل "100 وش" مع الفنان آسر ياسين، الذي قدمت فيه قالب كوميدي مختلف عن أعمالها الرمضانية السابقة، وسجل متابعة جماهيرية كبرى وتصدّر محركات البحث المختلفة طوال أيام عرضه.