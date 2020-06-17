عبرت الفنانة ناتالي ايمانويل عن حالة القلق والتعب النفسي التي مرت بها الفترة الماضية فأوضحت خلال منشور لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، أنها كانت تمر بفترة قلق شديدة خلال الأسبوع الماضي. خلال الأسبوع الماضي. حالة القلق الشديدة التي تملكتها جعلتها لا تستطيع القيام بأي أمر ولكنها ترغب فقط في الاستلقاء على الكنب بدون القيام بأي مجهود. واختتمت إيمانويل حديثها بأن كونها غير ملزمة بالقيام بأي شيء أشعرها بالراحة ومن ثم وجهت كلامها لجمهورها ونصحتهم بأن يكونوا أكثر لطفًا مع انفسهم. Advertisements يذكر أن ناتالي إيمانويل شاركت في مسلسل " صراع العروش " والذي شهد إقبال جماهيري كبير في مختلف الدول.

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كانت هذه تفاصيل خبر ناتالي إيمانويل لجمهورها: تذكر أن تكون لطيف تجاه نفسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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