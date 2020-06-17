بعد "هنغني كمان وكمان".. إليسا تستعد لأغنيتها الثالثة مع رامي جمال

تستمر الفنانة إليسا في استكمال أحدث اصداراتها الغنائية لعام 2020، مع عدد من الملحنيين المصريين أبرزهم "محمد يحيى، محمد رحيم"التي تعاونت معهما في أغنيتي "هنغني كمان وكمان، قهوة الماضي".

لتبدأ لحن غنائي جديد مع الفنان رامي جمال، الذي أعلن في وقت سابق عن عمله الموسيقي معها من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلاً:"صديقتي

Advertisements

الجدعة والفنانة اللي بحب احساسها ومستني ألبومها وغنوتنا جدا"

يذكر أن إليسا قد طرحت مؤخراً أغنية "قهوة الماضي" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت أكثر من 3 مليون مشاهدة، من كلمات:سهام شعشاع، ألحان محمد رحيم، توزيع:كميل خوري.