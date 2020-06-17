تستمر الفنانة إليسا في استكمال أحدث اصداراتها الغنائية لعام 2020، مع عدد من الملحنيين المصريين أبرزهم "محمد يحيى، محمد رحيم"التي تعاونت معهما في أغنيتي "هنغني كمان وكمان، قهوة الماضي".
لتبدأ لحن غنائي جديد مع الفنان رامي جمال، الذي أعلن في وقت سابق عن عمله الموسيقي معها من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلاً:"صديقتي
يذكر أن إليسا قد طرحت مؤخراً أغنية "قهوة الماضي" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت أكثر من 3 مليون مشاهدة، من كلمات:سهام شعشاع، ألحان محمد رحيم، توزيع:كميل خوري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "هنغني كمان وكمان".. إليسا تستعد لأغنيتها الثالثة مع رامي جمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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