على الطيب ينشر صورة جديدة من كواليس فيلم الحارث

نشر الفنان الشاب على الطيب، صورة جديدة من كواليس فيلم الحارث الذي يشارك في بطولته مع عدد من النجوم.

ظهر على الطيب وهو يحادث أحد الأشخاص وعلق على الصورة قائلًا " كمال وفريدة من كواليس

فيلم الحارث ".

واستكمل الطيب كلامه وطرح سؤال للجمهور عن هوية الشخص الآخر في الصورة.

تفاعل عدد كبير مع الصورة فبعد دقائق من نشر الطيب للصورة تلقي العديد

من التعليقات الإيجابية.

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يشار أن فيلم الحارث من بطولة أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وغيرهم ومن إخراج محمد نادر.

الجدير بالذكر أن على الطيب، شارك العام الماضي في مسلسل قابيل، والذي شهد إقبال جماهيري كبير أثناء عرضه، المسلسل من بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج وغيرهم.