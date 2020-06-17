أحيا الفريق الغنائي الشهير "مسار إجباري" حفله الغنائي "أون لاين" مساء الإثنين الماضي ، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى، برعاية إحدى شبكات المحمول الكبرى في مصر.
استمر الحفل على مدار ساعة متواصلة، وقدم 12 أغنية من أغنياته الشهيرة أبرزها"تقع وتقوم، صياد، مطلوب حبيب، رغم المسافة، حد تايه، انا هويت، صباحك، نهايات الحكاوي".
حيث تم بث الحفل مباشرة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصل على أكثر من 150 ألف مشاهدة، وحصوله على المركز الرابع في قائمة الأكثر مشاهدة، ويعتبر اول حفل للفريق ضمن الموسم الثاني من مهرجان الموسيقى اون لاين.
كانت هذه تفاصيل خبر في يومين.. "مسار إجباري" يحقق أكثر من 150 ألف مشاهدة "أون لاين" على "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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