تراند اليوم : شوف رآي شقيق ياسمين عبد العزيز في تجسيد محمد رمضان لشخصية الإمبراطور

نشر الفنان وائل شقيق ياسمين عبد العزيز تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بشان تجسيد محمد رمضان شخصية أحمد زكى فى مسلسل الامبراطور.

وقال وائل : “محمد رمضان الأصلح لتقديم شخصية الراحل أحمد زكى .. مش شايف حد غيره الصراحه”.

بشير الديك: محمد رمضان الأنسب وسأقدم رؤيتى فى شخصية أحمد زكى

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وتلقى وائل عديد من التعليقات التى تؤيد رأيه فى تقديم محمد رمضان شخصية أحمد زكى.

وكان أعلن محمد رمضان منذ ايام قليلة عن تقديمه مسلسل عن أحمد زكى وتم الإعلان أيضا عن المؤلف بشير الديك الذى يتولى مهمة الكتابة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان كان مسلسل البرنس الذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من نور اللبنانية وأحمد زاهر وروجينا.