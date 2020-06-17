تراند اليوم : محدش يضحك.. زينة اتكعبلت ووقعت علي سلم بيتها – إتفرج

قررت الفنانة زينة خوض تحدي «السقوط»، والذي يشترط ادّعاء سقوطها أرضًا وتناثر أدواتها الشخصية وهاتفها بجوارها حتى تقنع المشاهدين بأن ارتطدامها هو حقيقة، ذاك التحدي الروسي الأصل ظهر منذ حوالي عام وعُرف باسم تحدي «النجوم المُتساقطة»، وكان المُتحدون يشاركون فيه أصدقاءهم بالصور، مُستلقين على السلالم وفي الشوارع.

وعلّقت زينة على «انستجرام»: «امنعوا الضحك، تحدي»، وانهالت الضجكات من الفنانات مثل الفنانة أنغام وياسمين رئيس والراقصة دينا والفنان عمر السعيد، وقالت الفنانة رنا سماحة: هموت«، وتابعت الفنانة نور قدري:»مش قادرة بصراحة«، وكررت التعليق ذاته لـ»قدري«، الفنانة مروة ناجي.

وكانت زينة انتهت من عرض مسلسلها الرمضاني «جمع سالم»، الذي ناقش قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتور القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق. وهو من إخراج إيمان الحداد وتأليف محمد ناير.