تراند اليوم : إليسا تنفعل علي تويتر لهذا السبب.. والجمهور : روقي بالك

نشرت الفنانة إليسا تغريد من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر “.
وكتبت إليسا ” يعني عنجد يللي استحوا ماتوا! و فهمكن كفاية ، وهالتويت مش للناس لما بتفهم ” .
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :
عسل والله حتي وانتي زعلانه ياملكة الإحساس .
وش وضع اللي يتغزلون فيها وهي معصبه اختاروا الوقت المناسب ياخي.
ماعاش الي بدو يزعلك ياروحي.
وقد طرحت إليسا في شهر أبريل الماضي أغنية “هنغني كمان وكمان” التي تصدرت التريند، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة “روتانا” على “يوتيوب”.