تراند اليوم : إليسا تنفعل علي تويتر لهذا السبب.. والجمهور : روقي بالك

نشرت الفنانة إليسا تغريد من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر “.

وكتبت إليسا ” ‏يعني عنجد يللي استحوا ماتوا! و فهمكن كفاية ، وهالتويت مش للناس لما بتفهم ” .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

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‏‎عسل والله حتي وانتي زعلانه ياملكة الإحساس .

‏‎وش وضع اللي يتغزلون فيها وهي معصبه اختاروا الوقت المناسب ياخي.

‏‎ماعاش الي بدو يزعلك ياروحي.

وقد طرحت إليسا في شهر أبريل الماضي أغنية “هنغني كمان وكمان” التي تصدرت التريند، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة “روتانا” على “يوتيوب”.