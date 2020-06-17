تراند اليوم : تفاصيل صادمة.. .. ابنة رجاء الجداوي تعلن خبرا محزنا عنها

يبدو أن أسرة الفنانة المصرية رجاء الجداوي تعيش أياما سيئة .

و كشفت أميرة حسن مختار – ابنة الفنانة رجاء الجداوي – عن تطورات محزنة في حالتها الصحية .

وقالت في تدوينة عبر “فيس بوك” : مامي مازلت في الرعاية المركز ه وعلي نفسي الجهاز السباب .. بس للاسف تعبانة .. ادعوا لها أرجوكم يشفيها و يشفي كل مريض.

و كشف الدكتور محمد خالد – مدير العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة المشرف على علاج الفنانة رجاء الجداوي – إصابته بفيروس كورونا.

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وقال في تصريحات صحفية: حسيت بمية نار بتجري في جسمي .. ودا نفس العرض اللي شوفته في المرضى.

وتابع: شكيت إن عندي كورونا وعزلت نفسي وأجريت مسحة واتضح فعلا إني مصاب بالفيروس وحاليا أنا باخد دوا وعازل نفسي بعيد عن الزملاء والمرض.

وأضاف: على أي حال أرجو من الناس أن تنتبه وأرجو الشفاء للفنانة رجاء الجداوي ولكل المرض.