ميلانيا ترامب تتجاهل عيد ميلاد زوجها

متابعة بتجـــــــــرد: تجاهلت السيّدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب يوم عيد ميلاد زوجها الرئيس دونالد ترامب، اذ تلقى الأخير العديد من رسائل التهنئة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بما فيها من أبنائه إيفانكا وتيفاني وإريك دون جونيور، لكن القائمة خلت من تهنئة زوجته له.

فبحسب التقارير الصحفية، أمضى ترامب يوم عيد ميلاده الـ74 في ملعبه للغولف في نيو جيرسي، برفقة ابنته الكبرى إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر في ظل غياب ميلانيا ترامب عن الصورة.

أما الملفت، فهو أنه في اليوم نفسه أعادت ميلانيا نشر تغريدة بمناسبة الذكرى الـ245 للجيش الأميركي، لكنها لم تعد نشر أي رسائل لعيد زوجها.

من جهة أخرى، نشرت إيفانكا ترامب عدداً من الصور مع والدها عبر حسابها على موقع “تويتر” وعلقت عليها كاتبةً: “أحبك”.