جيمي كيمل مقدم حفل جوائز إيمي لعام 2020!

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت شبكة ABC يوم الثلاثاء أن حفل جوائز إيمي بنسخته الـ72 سيقام في 20 أيلول كما هو مقرر، أن المذيع جيمي كيمل سيكون مقدمه.
ولم تقدم الشبكة تفاصيل عن كيفية إقامة الحفل الذي يقدم أرفع الجوائز للأعمال التلفزيونية في وقت تسببت فيه جائحة فيروس كورونا بإلغاء عدد من الأحداث التي تبث على الهواء مباشرة.
وقال كيمل في بيان: “لا أعرف أين سنقوم بذلك أو كيف سنقوم به أو حتى لماذا نقوم به لكننا سنقيم الحفل وأنا سأقدمه”.
وأفاد بيان بأن التفاصيل بشأن “كيف سينتج العرض” ستعلن قريباً.
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