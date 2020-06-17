حفل جوائز إيمي التلفزيونية في موعده

Jun 17, 2020
أعلنت شبكة (إيه.بي.سي) إن حفل جوائز إيمي التلفزيونية سيقام في 20 أيلول/سبتمبر كما هو مقرر له وإن المذيع جيمي كيمل سيكون مقدمه.
ولم تقدم الشبكة، تفاصيل عن كيفية إقامة الحفل، الذي يعتبر واحداً من أكبر الأحداث في صناعة الترفيه، حيث يقدم أرفع الجوائز للأعمال التلفزيونية في وقت تسببت فيه فيروس كورونا في إلغاء عدد من أهم الأحداث التي تبث على الهواء مباشرة.
“كيمل” في بيان ”لا أعرف أين سنقوم بذلك أو كيف سنقوم به أو حتى لماذا نقوم به لكننا سنقيمه (الحفل) وأنا سأقدمه”.
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