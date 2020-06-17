لهذا السبب ستركض صبا مبارك في الشارع

على موقع انستغرام، تشاركت الممثلة الأردنية صبا مبارك، مع جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث ظهرت بتسريحة شعر جديدة معتمدة اللون الأسود.

وعلقت “صبا” على الصور، مشيرة الى بأنها ستركض في الشارع احتفالاً بانتهاء فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا.

وكانت صبا صبا قد أكدت الى أنه يهمها جدًا تقديم شخصيات متنوعة ولها تأثير وبصمة ورسالة ومعنى، وهذا ما يلفت نظرها للشخصية عند قراءتها، كما تتساءل أيضا هل تشبهها هذه الشخصية أم لا؟ واذا كانت الاجابة “نعم” وتراها تشبهها وتحمل جديدًا لا تتردد في قبول العمل، طبعا مع وضع الاعتبارات الأخرى في الحسبان مثل فريق العمل والسيناريو والإنتاج والإخراج.