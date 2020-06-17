شكرا لقرائتكم هل ينجح محمد رمضان بتجسيد شخصية "رئيس جمهورية التمثيل"؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدل فني جديد بطله الفنان المصري محمد رمضان الذي أعلن مبكرا عن خوض السباق الدرامي المقبل بمسلسل يجسد فيه شخصية الفنان المصري الراحل أحمد زكي.

ذلك الأمر الذي تم تداوله في الساعات الماضية، بعد إعلان الكاتب الكبير وحيد حامد عن أن اتصالات جرت بشأن توليه كتابة السيناريو الخاص بالمسلسل، غير أن الأمر لم يتعد كونه مجرد فكرة لم يتم ترجمتها إلى نص درامي حتى اللحظة.

أحمد زكي

إلا أن ذلك الأمر كان كفيلا بخلق حالة من الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حول قدرة الفنان المصري محمد رمضان على تقديم شخصية "أحمد زكي" في مسلسل تلفزيوني، خاصة وأن الراحل برع بشكل لافت وكان واحدا من أهم نجوم الوطن العربي، كما كان يبرع بدوره في تجسيد الشخصيات الكبرى.

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وكالعادة، لم يجمع الجمهور على رأي واحد، ورأى البعض أن زكي لا يمكن لأحد تجسيد شخصيته وأن هناك صعوبة شديدة في ذلك، فيما رأى البعض الآخر أن محمد رمضان يمكنه تقديم الأمر باحترافية عالية، خاصة وأنه قبل سنوات ظهر وهو يقلد أحمد زكي ونال استحسان الجمهور وقتها.

وفي ظل الجدل الدائر، أعلن رمضان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه في لقاء تلفزيوني منذ 8 سنوات ذكر أنه يتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول أحمد زكي، ووصفه قائلا "رئيس جمهورية التمثيل".

وها هو بعد 8 سنوات يعلن أن مسلسله المقبل المقرر عرضه في موسم الدراما بشهر رمضان 2021 يحمل اسم "الإمبراطور.. أحمد زكي".

معربا عن أمله في أن يحقق المسلسل نجاحا يليق بالنجم الراحل أحمد زكي وبالجمهور العظيم، لتنهال عليه آلاف التعليقات بين مؤيد ومعارض ومتخوف، واعتبر كثيرون أن المسلسل سيكون نقطة فارقة في مشواره الفني حسب المردود الذي سيقدمه في العمل.