مي كساب تكشف سبب زيادة وزنها

القاهرة – لايف ستايل
بعد أن ظهرت في أحد إعلانات مستحضرات التجميل للأطفال، فوجئت الفنانة مي كساب بهجوم على شكلها بعد أن ظهرت بوزن زائد بشكل ملحوظ.
وفي تعليقها الأول على الهجوم على شكلها بعد الزيادة الكبيرة في الوزن، أكدت كساب تعرض الكثيرين لزيادة في الوزن مؤخراً، نظراً لظروف الحظر والبقاء في المنزل لفترات طويلة.
وكتبت على حسابها في موقع "تويتر" ساخرة: "يارب ما خلقتنيش ليه زي العيال الرفيعة المستفزة دي اللي بتقعد تلغ تلغ وما يبانش عليها.. بأدفع تمن كل كوباية سحلب وكل طاجن ميكس شيكولاتة لغيتهم.. آه يانا يا أمه الله يسامح العاصفة ع الحظر على كرشي".
على صعيد آخر، طرحت مي كساب مؤخرًا أغنية منفردة جديدة حملت اسم "ودي عاجبك فيها ايه"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة ومن ألحان أشرف سالم ومن توزيع زوجها أوكا.
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