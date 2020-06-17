شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز وخطيبها فى أحدث صورة لهما : "السعادة تقدر اللحظات البسيطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما يحرص الثنائي جينيفر لوبيز وخطيبها اليكس رودريجيز على الاستمتاع بوقتهما معاً مثلما ظهر مؤخراً، حيث نشر الأخير صورة تجمعه بخطيبته عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق عليها بكتابة : " "السعادة تقدر اللحظات البسيطة في الحياة."، وذلك في إشارة إلي الصورة التي ظهرا فيها بمنتهي الهدوء والبساطة أمام لاب توب ويتناولا مشروب معاً.



لوبيز وخطيبها

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وتأتي تلك الصورة بعد أيام من ظهورهما معاً أثناء استمتاعهما بركوب الدراجة في حي بيل إير وفقاً لما جاء خلال تقرير نشره موقع الديلي ميل الإنجليزي، والذى أكد أن بطلة فيلم Hustlers البالغة من العمر 50 عامًا ارتدت طاقم مخططة في حين ارتدي لاعب البيسبول تي شيرت أسود وجينز.

وكانت أعلنت النجمة العالمية جنيفر لوبيز انضمام كلب جديد لعائلتها، حيث أهدت به نجلها الصغير ماكس، حيث نشرت فيديو له وهو يلهو من الكلب، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه "مرحبًا بك فى عائلتنا .. ماذا يجب أن نسمى هذا اللطيف .. تايسون أم يانكى.. كل شىء سوف ينكشف قريبا".

كما نشر صديقها لاعب البيسبول اليكس رودريجز، صورة للعائلة مع الكلب الجديد، معلقا عليها "فاجأنا ماكس بالأمس .. لطيف للغاية ، لكن بقي شيء واحد يقرر اسمه! نحن نجرى مناقشة عائلية ونود مساعدتك".وكانت انضمت النجمة العالمية جنيفر لوبيز وصديقها اليكس رودريجيز إلى التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها أمريكا عقب مقتل المواطن جورج فلويد ذى الأصول الأفريقية، وأشارت لوبيز إلى أن أبناءها هم من حمسوها للمشاركة وقاموا بصنع اللافتات التى رفعتها فى المظاهرة.