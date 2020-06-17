شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يسجل أغنية جديدة لملك المغرب..بعد تعافية من جراحة بالقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي المطرب سعد لمجرد من تسجيل أغنيه جديدة إهداء لملك المغرب بعد تعافية من عملية جراحية في القلب، وهي من توزيع الموسيقي يونس الجحفاوي، وجيتارات باسم سعيد، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال أيام المقبلة

. كما حرص سعد لمجرد على توجيه رسالة للملك محمد السادس عاهل المغرب حيث نشر صورة عاهل المغرب عبر حسابه على موقع انستجرام، وعلق عليها بكتابة : "الحمد لله على سلامة سيدي . يارب اشفي صاحب الجلالة و اللهم متعه بالصحة والعافية يارب".

وكان النجم سعد لمجرد،قد طرح دعاء "باب الرجاء"، عبر قناته على "يوتيوب" فى وقت سابق من الشهر الماضى، والدعاء من كلمات أبو الفضل، ألحان محمد رضا، توزيع حمزة الغازي.

وشارك سعد لمجرد جمهوره مقطع من الدعاء، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب عليه قائلاً: "اللهم إننا نطرق بابك فشافي عبادك وارحم موتانا وارفع عنا هذا الوباء إنه لا يرد من قَصَدك وطرق باب الرجاء في هذه الليالي المباركة