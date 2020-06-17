شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم: "الإساءة لأى شخص من فريق عملي بيزعلني وإساءة لي شخصيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، استياءها من التعليقات السلبية التي يتعرض لها بعض أفراد فريق عملها، ووجهت رسالة إلى جمهورها عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "صباح الخير لكل الفانز محبتكن بقلبي كبيرة ووجودكن حدي دايما بفرحني. عم شوف تعليقات سلبية من البعض بحق أشخاص من فريق عملي وهيدا عم يزعلني.. لو سمحتوا أي إساءة لأي شخص من فريق عملي رح اعتبرها إساءة إلي شخصيا. هول الأشخاص هني أصدقائي، أنا اخترتن وبحبن وما بقبل أي إساءة بحقن".

وكانت الفنانة نانسي عجرم، قد أعربت عن سعادتها البالغة لنجاح حفلها الأون لاين الذي بثته عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، حيث أحيته بمناسبة عيد الفطر على أحد أسطح بيروت، مؤكدة أنها تلقت ردود فعل إيجابية كثيرة على الحفل الغنائي.

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وقالت الفنانة نانسي عجرم على هامش حديثها لبرنامج The Insider بالعربي على تليفزيون دبي، إنها لا تزال تتلقى تعليقات كثيرة ورسائل ثناء حول حفلها الغنائي الأخير رغم مرور نحو أسبوعين على الحفل، مؤكدة أنها لا تستعد لأي حفل آخر في الوقت الحالي بسبب أزمة تفسي فيروس كورونا المستجد، إلا أنها أشارت إلى وجود الكثير من الأفكار لإقامة حفلات "أون لاين"، لكن القرار لم تتخذه بعد.

وتابعت :"لم يتبق من الألبوم الجديد سوى تسجيل أغنيتين أو 3 في الأستوديو.. الألبوم يحتوي الكثير من المفاجآت"، مشيرة إلى أنها واحدة من الأغنيات الجديدة تحمل اسم "حياة" من ألحان وليد سعد.