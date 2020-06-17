شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة مريم أحمدى: ارتفعت درجة حرارتى وأجريت تحليل دم والنتيجة غير مطمئنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المخرجة مريم أحمدى ، أن درجة حرارتها أرتفعت منذ أيام وتحديداً يوم 13 يونيو الجارى، وبالفعل أجرت تحليل للدم، لتجد النتيجة غير مطمئنة، حيث تبحث حالياً عن مكان لإجراء مسحة للاطمئنان من خلو جسدها من فيروس كورونا المستجد.

وكتبت مريم عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك" قائلة: الأمانة تحتم عليًا ان أبلغكم إني في تاريخ 13 / 6 حرارتي عليت وفضلت عاليًا وعملت تحاليل دم بالأمس وطلعت مش مطمئنه .. لسه معملتش مسحه بس انشالله هعمل في الايام القادمة عشان اشوف ظروف الفيروس ايه."

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يشار إلى أن المخرجة مريم أحمدى، كانت تستعد لتصوير حكاية "ضى القمر" بطولة الفنانة كندة علوش، وكتابة سيناريو وحوار نجلاء الحدينى، وهو مسلسل يتكون من 10 حلقات، ضمن أحدث مسلسل "إلا أنا" الذى عرض منه حكايتين على شاشة قناة dmc، كما كانت بصدد الاعلان عن فيلمها الجديد مع الفنانة دينا الشربينى، وهو نوع جديدة من الأفلام الذى تقدمه فى السينما على حد قولها .