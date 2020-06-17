ماذا قالت كوثر رمزى فى شهادتها على مقتل الفنانة ‏ذكرى ؟ فى ذكرى ميلادها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت الفنانة كوثر رمزى التى تمر ذكرى ميلادها اليوم الشاهدة الوحيدة على مقتل المطربة "ذكرى"، لذلك كشفت تفاصيل الحادث فى لقاء قبل وقاتها مع الإعلامية هالة سرحان، وقالت إنها ذهبت إليها بعد الانتهاء من عرض إحدى المسرحيات، إلا أنها فوجئت بزوج الراحلة يدخل المنزل، ثم بدأ الشجار بينهما، وطلب بعصبية شديدة من كوثر أن تتركهما وحدهما وأن تستقل غرفة أخرى حتى ينتهى من الحديث مع ذكرى لأنه يريدها فى مناقشة أمورعائلية.
حسب رواية "كوثر"، قالت له "إنها ستغادر المنزل وستعود فى وقت لاحق، ولكن لم توافق ذكرى على رحيلها وطلبت منها أن تنتظرها فى غرفة الصالون حتى تنتهى من النقاش معه، وفور أن دخلت كوثر الغرفة، طلب أيمن من الخادمتين أن يغلقا الباب بالمفتاح على كوثر من الخارج".
وأضافت كوثر: "أيمن دخل معاه مدير أعماله، والشرار فى عينه كانت الساعة 3 ونصف، حسيت إن فيه حاجة غير طبيعية".
وقالت الفنانة "كوثر رمزي" التى حضرت الساعات الأخيرة فى حياة ذكرى، إن أيمن السويدى كان شكاك من الدرجة الأولى، وطلب من ذكرى أكثر من مرة أن تعتزل الغناء وأن تبتعد عن الشهرة والأضواء، وكانت ترفض دائما ولم تلبى هذا الطلب تماما، لأنها كانت تدرك جيداً بأن هذا الطلب يندرج تحت الغيرة والشك وليس للحفاظ عليها كما يدعى.
وتابعت: "ذكرى كانت عارفة أنه مريض بالشك، وأنه كان بيشك فى كل من حوله، وهى عارفة قصته مع الراقصة هندية لما خلاها تبطل رقص وطلقها بعد ما اتحجبت".وأكدت "كوثر" أن حياتهما سارت على نمط المشاكل المتكررة والعنف المتواصل من طرف أيمن.
وصفت "رمزي" ماحدث بأنه نجاة من ربنا لها "عمرى ماكنت اتوقع أنه يقتلها، هو كان دايما سايب الـ"كلاشنكوف" دى فى البيت كانه جيمس بوند وماكنتش متوقعة انه ممكن يضربها فى يوم بيها".
توفيت كوثر رمزي، عن عمر يناهز 87 عاما، إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية ورحلت الفنانة بعد تعرضها لأزمة دخلت على إثرها العناية المركزة لمدة يوم ونصف.
يذكر أن الفنانة كوثر رمزى ولدت فى 17 يونيو عام 1931 ومن أشهر أعمالها "بخيت وعديلة، أمير الظلام، الليل وآخره والمصراوية".
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