شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت كوثر رمزى فى شهادتها على مقتل الفنانة ‏ذكرى ؟ فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت الفنانة كوثر رمزى التى تمر ذكرى ميلادها اليوم الشاهدة الوحيدة ‏على مقتل المطربة "ذكرى"، لذلك كشفت تفاصيل الحادث فى لقاء قبل ‏وقاتها مع الإعلامية هالة سرحان، وقالت إنها ذهبت إليها بعد الانتهاء من ‏عرض إحدى المسرحيات، إلا أنها فوجئت بزوج الراحلة يدخل المنزل، ثم ‏بدأ الشجار بينهما، وطلب بعصبية شديدة من كوثر أن تتركهما وحدهما وأن ‏تستقل غرفة أخرى حتى ينتهى من الحديث مع ذكرى لأنه يريدها فى ‏مناقشة أمورعائلية.‏

‏ حسب رواية "كوثر"، قالت له "إنها ستغادر المنزل وستعود فى وقت لاحق، ‏ولكن لم توافق ذكرى على رحيلها وطلبت منها أن تنتظرها فى غرفة ‏الصالون حتى تنتهى من النقاش معه، وفور أن دخلت كوثر الغرفة، طلب ‏أيمن من الخادمتين أن يغلقا الباب بالمفتاح على كوثر من الخارج‎".‎

وأضافت كوثر: "أيمن دخل معاه مدير أعماله، والشرار فى عينه كانت ‏الساعة 3 ونصف، حسيت إن فيه حاجة غير طبيعية".‏

وقالت الفنانة "كوثر رمزي" التى حضرت الساعات الأخيرة فى حياة ذكرى، ‏إن أيمن السويدى كان شكاك من الدرجة الأولى، وطلب من ذكرى أكثر من ‏مرة أن تعتزل الغناء وأن تبتعد عن الشهرة والأضواء، وكانت ترفض دائما ‏ولم تلبى هذا الطلب تماما، لأنها كانت تدرك جيداً بأن هذا الطلب يندرج ‏تحت الغيرة والشك وليس للحفاظ عليها كما يدعى‎.‎

وتابعت: "ذكرى كانت عارفة أنه مريض بالشك، وأنه كان بيشك فى كل من ‏حوله، وهى عارفة قصته مع الراقصة هندية لما خلاها تبطل رقص وطلقها ‏بعد ما اتحجبت‎".‎وأكدت "كوثر" أن حياتهما سارت على نمط المشاكل ‏المتكررة والعنف المتواصل من طرف أيمن.‏

Advertisements

‏

وصفت "رمزي" ماحدث بأنه نجاة من ربنا لها "عمرى ماكنت اتوقع أنه ‏يقتلها، هو كان دايما سايب الـ"كلاشنكوف" دى فى البيت كانه جيمس بوند ‏وماكنتش متوقعة انه ممكن يضربها فى يوم بيها‎".‎

توفيت كوثر رمزي، عن عمر يناهز 87 عاما، إثر هبوط حاد فى الدورة ‏الدموية‎ ورحلت الفنانة بعد تعرضها لأزمة دخلت على إثرها العناية المركزة ‏لمدة يوم ونصف.‏

يذكر أن الفنانة كوثر رمزى ولدت فى 17 يونيو عام 1931 ومن أشهر ‏أعمالها "بخيت وعديلة، أمير الظلام، الليل وآخره والمصراوية".‏