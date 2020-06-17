شكرا لقرائتكم خبر عن بعباية مميزة .. كاتي بيري تستمتع بحملها وسط أجواء الطبيعة والهواء النقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة كاتى بيرى تصر على الاستمتاع بحياتها بعيداً عن وباء كورونا والهلع منه، حيث اعتادت النجمة الشهيرة رغم حملها علي الظهور في أكثر من مناسبة بدون ارتداء كمامة، مثلما حصل نهاية الشهر الماضى أثناء عطلة صيفية رصدتها أعين المصورين على الشاطئ، قبل أن تنشر بنفسها مؤخراً من خلال حسابها على موقع انستجرام أكثر من صورة لها، ولكن تلك المرة بعيداً عن الزحام، حيث ظهرت مستمتعة بأجواء الطبيعة، وهي ترتدي زي أشبه بـ "عباية".



كاتي بيري

وكانت قد التقطت عدسات مصورى "البابارتزى" عدة صور لكاتى بيرى التى تنتظر مولودها الأول من خطيبها النجم العالمى أورلاندو بلوم البالغ من العمر 43 عاما وهى ترتدى ملابس السباحة "مايوه" وتحمل كلبها متوجهها لأحد الشواطئ الموجودة فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقت كاتى وبلوم بعدد من أصدقائهما المقربين إضافة إلى بعض أفراد عائلة كاتى.

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كاتي بيري

واستطاعت كاتى بيرى أن تخطف الأنظار بانتقائها "مايوه" FLORAL ذى تصميم مميز وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Dolce & Gabbana " ووصل سعره إلى 475 جنيها إسترلينيا.

يذكر أن كاتي بيري قد فاجأت عشاقها في كليب " Daisies " بعد أن كشفت عن بطنها المنتفخ أثرانتظار طفلها الأول من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم حتي توثق لهذه الفترة الهامة التي تعيشها النجمة الشهيرة، وكليب " Daisies " هومن إنتاج وإخراج ليزا فولوشي .

كما استطاعت كاتي بيري أن تحقق نجاح كبير بمجرد أن أطلقت أغنيتها الجديدة " Daisies "، حيث سيطرت الأغنية فى اليوم الأول من إطلاق الأغنية على صدارة مخطط مبيعات "iTunes" فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسب موقع "هيدلاين بلانيت".